В Азербайджане будет введено возрастное ограничение при регистрации детей в соцсетях

В Азербайджане будет введено возрастное ограничение при регистрации детей в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в распоряжении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о мерах по защите детей от вредоносного контента и влияния в цифровой среде.

В соответствии с распоряжением, Кабинет министров будет привлекать соответствующие государственные органы, научные учреждения и организации, специалистов, а также институты гражданского общества, с учетом международного опыта, для подготовки проектов нормативных правовых актов, которые будут касаться защиты детей от вредоносного контента и влияний в социальных сетях, включая введение возрастного ограничения при регистрации в социальных сетях. Кабинету министров поручено подготовить и представить эти проекты Президенту Азербайджана в течение трех месяцев.