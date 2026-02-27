В Лондоне открылась выставка азербайджанских художников

В галерее Gazelli Art House в Лондоне открылась групповая выставка под названием "Сказки Кавказа" (Tales from the Caucasus).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены работы талантливых художников Ульвии Иман, Агиля Абдуллаева, Фархада Фарзали, Рамины Саадатхан и Айганым Мухамеджан. Во время закрытой презентации, организованной в рамках выставки, гости имели возможность ближе ознакомиться с работами художников.

На выставке гости пообщались с Ульвией Иман и получили подробную информацию о ее творческой философии, источниках вдохновения и богатых кавказских мотивах, отраженных в ее работах. Особое место в творчестве художницы занимают культурное наследие региона, коллективная память и современные подходы к искусству.

Выставка организована в партнерстве с действующей в Великобритании Ассоциацией азербайджанских женщин. Основная цель мероприятия - популяризация азербайджанской культуры посредством искусства, встреча с членами общины и содействие культурному диалогу.