США вновь применили сверхсекретное оружие

Министерство обороны США применило сверхсекретную лазерную систему против беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который, как оказалось, принадлежал Министерству внутренней безопасности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что это вынудило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыть воздушное пространство поблизости приграничного города недалеко от Эль-Пасо, штат Техас.

При этом сообщается, что лазер использовался без одобрения FAA, что, по мнению многих экспертов по авиационной безопасности, является нарушением закона.