Молитва 10-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

28 февраля - десятый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:52, а ифтар в 18:44.

Предлагаем вашему вниманию молитву девятого дня месяца:

"Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət-talibin".

Перевод:

"О Аллах! Сделай меня в этот день из числа уповающих на Тебя, сделай меня в этот день из числа преуспевших (спасшихся) перед Тобой, сделай меня в этот день из числа приближенных к Тебе. По Твоему благодеянию, о Цель ищущих!".

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.