Şagirdlər zəlzələyə belə yaxalandılar - ANBAAN VİDEO
Şamaxıda şagirdlər zəlzələyə sinifdə yaxalanıblar.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə anı sinif otağının kameralarına düşüb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
