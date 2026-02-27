В Баку пройдет воскресная ярмарка «Из села - в город»

В этот уик-энд в Баку состоится воскресная ярмарка "Из села в город", организуемая ОАО "Аграрные закупки и снабжение" в подчинении Министерства сельского хозяйства.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства, целью традиционно организуемой ярмарки является расширение возможностей сбыта продукции местных фермеров и обеспечение жителей города полезными натуральными продуктами.

В ярмарке примут участие 51 фермер из 24 регионов страны. Фермеры выставят на продажу до 145 наименований сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Контроль качества реализуемой продукции будет осуществляться Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. В случае возникновения вопросов относительно качества продукции граждане смогут обратиться в передвижную пищевую лабораторию, работающую на ярмарке, и сдать продукцию на анализ.

Двухдневная ярмарка будет функционировать с 9:00 до 19:00 по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик").

Фермеры, участвующие в ярмарке, бесплатно обеспечиваются прилавками, весами и другим необходимым оборудованием.