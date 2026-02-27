О корнях конфликта между Гарегином II и Николом Пашиняном: ААЦ живет мифами

Автор: Акпер Гасанов

Армянский Патриарх Константинополя, Его Высокопреосвященство архиепископ Саак Машалян выступил с инициативой создания синодальной структуры как возможного выхода из кризиса во взаимоотношениях между властью и церковью. Как сообщили в Константинопольском патриархате Армянской апостольской церкви, соответствующее заявление он сделал в своем послании на открытии Епископского собора в Вене.

Патриарх отметил, что "две святыни армянского народа - Церковь и Государство, призванные идти вместе по историческому пути, сегодня сталкиваются с действиями, ослабляющими их и разобщающими". По его словам, односторонние провокации и заявления лишь углубляют раскол и негативно сказываются на отношениях между сторонами.

В качестве способа решения данной программы он заявляет о том, что Верховному Патриарху необходим авторитетный коллегиальный орган - синод. Мол, синодальный орган может подготовить почву для поиска решений с правительством. Добавляется, что если ААЦ не проведет эту административную реформу, нынешний состав Высшего духовного совета может непоправимо подорвать авторитет Верховного Патриарха.

Совершенно очевидно, что речь тут идет не о попытке институционального компромисса, а о фундаментальном мировоззренческом конфликте, который невозможно разрешить через реформу церковного управления. Формулировки, использованные Патриархом Машаляном, не оставляют сомнений в серьезности ситуации. Его слова являются фактическим признанием системного противостояния. По сути, это предупреждение о внутреннем кризисе самой церковной иерархии.

Константинопольский патриарх фактически фиксирует двойной разлом: с одной стороны, конфликт Церкви с государством, с другой - эрозию доверия внутри самой Армянской апостольской церкви. Важно прямо назвать то, что зачастую завуалировано дипломатическими формулировками. Перед нами - не абстрактный спор институтов, а острое противостояние между руководством Армянской апостольской церкви во главе с Католикосом всех армян Гарегином II и действующим политическим руководством Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна.

После 2018 года и особенно после событий 2020-2023 годов отношения между этими центрами влияния перестали быть ситуативно напряженными и приобрели характер ценностного конфликта. Церковь все чаще выступает не как духовный институт, а как политический актор, открыто или завуалированно оппонирующий курсу правительства.

В этих условиях предложение о создании синода как "моста" для диалога с властью изначально обречено на неэффективность. Причина проста: стороны различаются не в инструментах, а в представлениях о настоящем и будущем Армении. Армянская апостольская церковь продолжает жить в парадигме исторических мифов, где центральное место занимают идеи утраченного величия, сакрализированной жертвы и территориальных претензий - прежде всего к Азербайджану и Турции. Эти представления десятилетиями воспроизводились в церковной риторике, образовательных инициативах и общественном дискурсе, формируя у значительной части общества ощущение "осажденной крепости".

Действующее же руководство Армении исходит из иной логики - логики выживания государства в новых геополитических реалиях. Курс на нормализацию отношений с Баку и Анкарой, отказ от реваншистской риторики и попытка интеграции в региональные процессы прямо противоречат идеологической матрице, в которой продолжает существовать церковное руководство.

Невозможно обойти стороной вопрос исторической ответственности Армянской апостольской церкви за события конца 1980-х - начала 1990-х годов. Именно в этот период ААЦ сыграла откровенно подстрекательскую и провокационную роль в разжигании армяно-азербайджанского конфликта.

Церковные иерархи не только не выступили с призывами к миру и сосуществованию, но нередко вдохновляли своих сограждан на радикализацию, оправдывая насилие религиозно-национальной риторикой. В атмосфере сакрализации конфликта совершались чудовищные преступления против мирного населения соседнего государства - кульминацией которых стал геноцид в Ходжалы.

Таким образом, предложение о созыве синода является не решением, а симптомом. Оно отражает растерянность церковного истеблишмента, оказавшегося неготовым к изменению исторического контекста. Административная реформа не способна преодолеть кризис идентичности, в котором находится Армянская апостольская церковь. До тех пор, пока ААЦ не пересмотрит свою роль - от политизированного носителя национальных мифов к подлинно духовному институту, ориентированному на примирение, ответственность и будущее - любой синод будет лишь новой формой старого конфликта.