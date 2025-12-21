«Дни Гарегина сочтены»

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Гарегину Второму снова напомнили, что терпение властей Армении не бесконечно.

Day.Az представляет публикацию:

Гарегину Второму снова напомнили, что терпение властей Армении не бесконечно, и, вполне вероятно, скоро его попросят из Эчмиадзина силой.

На этот раз католикосу прилетело от вице-спикера парламента Армении Рубиняна.

Рубинян напомнил, что пару дней назад были обнародованы доказательства, что брат католикоса Ерзас - сейчас он возглавляет армянскую церковь в РФ - работал на советский КГБ под псевдонимом "Каро".

Рубинян обвинил и католикоса, и оппозицию в том, что они фактически защищают агента спецслужб.

Намек понятный - во-первых, бывших чекистов не бывает, во-вторых, агент до сих пор работает в Москве, а его родной брат - глава Армянской церкви. Отличная для спецслужб и, мягко говоря, неоднозначная для Армении ситуация.

"Никакой старший лейтенант его не спасет", - заявил под конец Рубинян.

Свой текст он сопроводил фото Ерзаса с Самвелом Карапетяном - который сейчас сидит в СИЗО и тоже очень рассчитывал на поддержку из Москвы.

Забавно, что на фото нет Рубена Варданяна. Тому тоже никакие лейтенанты не пригодились.