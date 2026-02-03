На обочинах дорог под видом индейки и гуся продают кур

На обочинах дорог кур, которым искусственно увеличили вес, продают под видом индейки и гуся.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом рассказал известный издатель Шахбаз Худуоглу, поделившись произошедшим с ним случаем.

По его словам, после проезда Билясуварского моста в направлении Сальяна на обочине дороги продают таких кур.

Он отметил, что при покупке у него возникли определенные сомнения во внешнем виде птиц, но, решив, что его не обманут, он все же приобрел товар:

"Дома выяснилось, что под видом гуся и индейки мне продали просто накачанных воздухом кур. То есть меня обманули. По крайней мере, не дайте обмануть и себя".

После публикации этого сообщения Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) начало расследование. Сотрудники агентства провели проверку на месте и подтвердили, что представленные факты соответствуют действительности.

Шахбаз Худуоглу еще раз предупредил граждан, особенно водителей, быть внимательными к птице, продаваемой на обочинах дорог:

"Пользуясь спешкой людей и желанием помочь, их обманывают. Не советую останавливать машину и покупать птицу с рук у дороги. Меня упрекнули, что я не смог отличить курицу от индейки. Честно говоря, я никогда бы не поверил, что наши люди могут дойти до продажи опасных продуктов. Агентство по продовольственной безопасности посоветовало не употреблять их в пищу. Я отправил их в зоопарк для животных".