В Азербайджане предотвратили выезд из страны сотен человек

В Азербайджане в январе 2026 года был предотвращен выезд из страны 599 лиц, которым было запрещено покидать страну.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственной пограничной службы (ГПС).

Кроме того, был предотвращен въезд в страну 8 лицам, которым было запрещено въезжать в страну.

"В январе 2026 года в результате мероприятий по борьбе с преступностью правоохранительными органами были задержаны 302 человека, находившиеся в розыске, и переданы в соответствующие органы", - отметили в ГПС.

