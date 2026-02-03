https://news.day.az/society/1813768.html В Азербайджане предотвратили выезд из страны сотен человек В Азербайджане в январе 2026 года был предотвращен выезд из страны 599 лиц, которым было запрещено покидать страну. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственной пограничной службы (ГПС). Кроме того, был предотвращен въезд в страну 8 лицам, которым было запрещено въезжать в страну.
В Азербайджане предотвратили выезд из страны сотен человек
В Азербайджане в январе 2026 года был предотвращен выезд из страны 599 лиц, которым было запрещено покидать страну.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственной пограничной службы (ГПС).
Кроме того, был предотвращен въезд в страну 8 лицам, которым было запрещено въезжать в страну.
"В январе 2026 года в результате мероприятий по борьбе с преступностью правоохранительными органами были задержаны 302 человека, находившиеся в розыске, и переданы в соответствующие органы", - отметили в ГПС.
Ранее мы сообщали, что около 20 человек задержаны за нарушение госграницы Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре