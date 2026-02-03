https://news.day.az/world/1813741.html

Крупный пожар на рынке в Тегеране - ВИДЕО

В городе Тегеран на рынке начался крупный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, возгорание зафиксировано на рынке в столичном районе Джаннатабад. Причина пожара пока неизвестна. На место происшествия привлечены пожарные подразделения. Информации о погибших или пострадавших не поступало.