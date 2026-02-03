Крупный пожар на рынке в Тегеране

В городе Тегеран на рынке начался крупный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, возгорание зафиксировано на рынке в столичном районе Джаннатабад.

Причина пожара пока неизвестна.

На место происшествия привлечены пожарные подразделения.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.