https://news.day.az/world/1813741.html Крупный пожар на рынке в Тегеране - ВИДЕО В городе Тегеран на рынке начался крупный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, возгорание зафиксировано на рынке в столичном районе Джаннатабад. Причина пожара пока неизвестна. На место происшествия привлечены пожарные подразделения. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Крупный пожар на рынке в Тегеране - ВИДЕО
В городе Тегеран на рынке начался крупный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, возгорание зафиксировано на рынке в столичном районе Джаннатабад.
Причина пожара пока неизвестна.
На место происшествия привлечены пожарные подразделения.
Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре