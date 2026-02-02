https://news.day.az/sport/1813454.html Футболист "Карван-Евлаха" перешел в "Мингечевир" Полузащитник Ника Чачашвили, расставшийся с "Карван-Евлахом", продолжит карьеру в "Мингячевире". Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу "Мингячевира". Клуб Первой лиги оформил переход 22-летнего игрока и подписал с ним официальный контракт.
