Арагчи назвал абсурдной ситуацию вокруг Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал абсурдной ситуацию, сложившуюся вокруг его страны.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление глава иранского внешнеполитического ведомства опубликовал в соцсети Х.

По словам Арагчи, наглядным примером происходящего является попытка США, находящихся за тысячи километров от региона, диктовать Ирану условия проведения военных учений у собственных берегов. Он отметил, что американские военные фактически вмешиваются в вопросы, касающиеся оборонной деятельности Ирана на его территории.

Министр также обратил внимание на противоречивую позицию Вашингтона, подчеркнув, что Центральное командование ВС США требует "профессионализма" от вооруженных сил, которые американское правительство внесло в список террористических организаций, одновременно признавая за ними право проводить военные учения.

В этом контексте Арагчи подчеркнул, что именно такой уровень абсурда сегодня стал реальностью мировой политики, и европейские правительства сознательно соглашаются с подобным подходом.

"Корпус стражей исламской революции на протяжении многих лет остается гарантом мира и стабильности в Персидском заливе и Ормузском проливе, а в регионе он известен как серьезная сила, доказавшая свою эффективность в борьбе с террористами и противостоянии иностранным военным вмешательствам. Свобода судоходства и безопасность коммерческих перевозок через Ормузский пролив имеют жизненно важное значение не только для Ирана, но и для всех соседних стран. Присутствие внешних сил в регионе на практике всегда приводило к обратному результату, способствуя росту напряженности, а не ее снижению", - написал министр.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США получили информацию о готовности Ирана к переговорам.