Легионер "Кяпаза" получил приз за "Гол месяца"

Футболист "Кяпаза" Реносукэ Охори получил награду за лучший гол декабря в рамках проекта "Гол месяца" Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.