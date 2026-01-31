https://news.day.az/sport/1813209.html Легионер "Кяпаза" получил приз за "Гол месяца" Футболист "Кяпаза" Реносукэ Охори получил награду за лучший гол декабря в рамках проекта "Гол месяца" Мисли Премьер-лиги. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.
