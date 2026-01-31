Создание совместного европейского ядерного оружия нереально в обозримом будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"Создание совместного европейского ядерного оружия немыслимо в обозримом будущем. Для такого проекта нет ни политического мандата, ни финансовых ресурсов - учитывая чрезмерные государственные расходы, снижение уровня образования и волну банкротств, подрывающую основы способности государства к действиям", - пишет издание.

Также СМИ цитирует экс-главу разведки НАТО бывшего замдиректора немецкой разведки Арндта Фрайтага фон Лорингофена, который в недавнем интервью Berliner Zeitung рассказал, что бомба сработает только в том случае, "если какой-либо политический лидер сможет принять решение в режиме реального времени".

"Идея о том, что ядерная атака будет обсуждаться ночами в Брюссельском совете, показывает, насколько это абсурдно. К тому времени, когда будет принято решение, Европа уже давно будет в руинах", - подчеркнул он.