Китай открывает безвизовый въезд для граждан этой страны

Китай согласился ввести безвизовый режим для граждан Великобритании на туристические и деловые поездки сроком до 30 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе первого за восемь лет визита главы британского правительства в Пекин. Стармер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

"Бизнесмены упрашивали найти способ расширить для них присутствие в Китае, который является одной из ведущих экономических держав в мире. Мы упростим предпринимателям их работу, в том числе за счет смягчения визовых правил для краткосрочных поездок, и поддержим их экспансию за рубеж, что приведет к [экономическому] росту и созданию рабочих мест в Великобритании", - заявил Стармер.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти видят большой потенциал в сотрудничестве с Великобританией и готовы проработать вопрос безвизового режима для британских подданных.