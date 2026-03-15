В посольстве Казахстана в Баку проходит голосование на референдуме

На участке в посольстве Казахстана в Баку проходит голосование в рамках референдума по новой Конституции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило посольство Казахстана в своем Telegram канале.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 по бакинскому времени проголосовали 135 из 200 зарегистрированных избирателей.

Отмечается, что в голосовании участвуют студенты азербайджанских вузов, сотрудники международных организаций и казахстанских компаний, туристы, а также родители и преподаватели казахстанских школьников, прибывших в Баку на международную олимпиаду STEM, где команда младших классов заняла первое место.

В посольстве сообщили, что участок будет открыт до 20:00 по бакинскому времени.