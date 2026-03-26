Перечислены замедляющие работу смартфона приложения

Многие приложения, имеющие функции отслеживания и сбора данных пользователя, могут замедлять работу смартфона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Pocket-lint.

По словам авторов, современные приложения, особенно на Android, способны работать в фоне, собирать данные телеметрии и информацию для показа рекламы. Это может снижать производительность устройства и ускорять процесс разрядки батареи. Специалисты перечислили виды программы и конкретные приложения, замедляющие телефоны.

В первую очередь к таковым отнесли приложения для социальных сетей. Так, TikTok, X и другие сервисы активно собирают данные о пользователе, чтобы показывать ему релевантный контент. Приложения для потокового вещания также способны снизить скорость работы устройства: например, оналайн-кинотеатр Netflix, музыкальный сервис Spotify и другие кэшируют информацию, сохраняя ее на диск девайса. Из-за недостатка памяти смартфон может работать медленнее.

По той же причине - сохранение данных на накопителе - смартфон способны замедлить навигационные приложения. Google Maps, Waze и другие программы активно сохраняют информацию в кэш, чтобы показывать ее без интернета. Pixel Weather, Weather Underground, Weawow и другие сервисы с прогнозами погоды обращаются к метеорологическим сервисам, расходуют интернет-трафик и потребляют заряд аккумулятора.