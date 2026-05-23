Азербайджан останется в моем сердце

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд завершил свою дипломатическую миссию в Баку

Как сообщает Day.Az, дипломат опубликовал прощальный пост на своей странице в Х.

"Сегодня мой последний рабочий день в посольстве Великобритании в Азербайджане. Спасибо за все! Азербайджан и после моего отъезда надолго останется в моем сердце", - сказал он.

Отметим, что новым чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Азербайджане назначен Дункан Норман.