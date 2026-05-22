Нью-Йорк ушел под воду после мощного шторма

Сильные ливни и мощный шторм привели к масштабным наводнениям в ряде районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Как передает Day.Az, американские телеканалы сообщают, что около 10 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электроснабжения.

Основной удар стихии пришелся на районы Бруклин и Куинс. Потоки воды на тротуарах доходили пешеходам до щиколотки, а уровень затопления на дорогах местами поднялся до автомобильных дверей.

Из-за подтоплений власти были вынуждены полностью перекрыть автомагистраль Лонг-Айленд в обоих направлениях на развилке с Кросс-Айленд-Парквей.

Серьезные перебои зафиксированы и в работе общественного транспорта. В Куинсе пострадали две линии метро, на отдельных станциях экстренные службы продолжают откачку воды.

Кроме того, шквалистый ветер повалил несколько десятков деревьев в разных районах города.