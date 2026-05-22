Баку ждет незабываемая ночь UFC - Дана Уайт - ВИДЕО
Президент UFC Дана Уайт обратился к азербайджанским болельщикам в преддверии турнира "UFC Fight Night Baku", которого с большим интересом ожидают в нашей стране.
Как сообщает Day.Az, в своем обращении Уайт высоко оценил любовь Азербайджана к боевым видам спорта и потенциал Баку как площадки для проведения крупных международных мероприятий:
"Привет, Азербайджан! Ажиотаж вокруг турнира 'UFC Fight Night' в Баку достиг предела. Я прекрасно знаю, насколько там безумные и страстные болельщики. Уверяю вас, в октагоне вас ждет незабываемый вечер. Жду всех вас на арене - не пропустите это историческое событие. Баку, будь готов!"
