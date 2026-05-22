Скорость оказания услуг жителям Ичеришехер выросла на 70%

Скорость оказания услуг жителям Ичеришехер после создания Центра услуг по модели ASAN Xidmət выросла примерно на 70%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд в ходе панельной дискуссии "Цифровая трансформация исторических городов: умное наследие, управление на основе данных и инклюзивное городское будущее" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, повышение качества и скорости обслуживания жителей стало одним из ключевых результатов внедрения новой стратегии управления Ичеришехер.

Махмуд отметил, что в настоящее время администрация заповедника реализует концепцию "Умного заповедника" (Smart Qoruq), предусматривающую цифровизацию управления, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов и более тесное взаимодействие с жителями.

Он подчеркнул, что Ичеришехер остается уникальным "живым городом", где продолжают проживать более 3000 человек, в отличие от многих исторических кварталов мира, превратившихся исключительно в туристические зоны.

По словам главы администрации, в Ичеришехер проводится перепись населения, создается цифровой кадастр недвижимости, а также реализуется цифровая инвентаризация и паспортизация памятников.

"Через несколько месяцев у нас будет полная информация о жителях Ичеришехер, включая возрастное распределение, источники доходов семей и другие данные, необходимые для эффективного управления", - сказал он.

Махмуд также сообщил о создании Общинного центра для развития взаимодействия с жителями и запуске мобильного приложения для пользователей.

Он добавил, что главная цель стратегии развития Ичеришехер заключается в сохранении исторической территории как комфортного и устойчивого пространства для жизни, а не только как туристического объекта.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.