В Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках форума будут обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.

Участникам мероприятия будут представлены презентации инвестиционного потенциала Таджикистана, а также организованы B2B-встречи между представителями бизнеса двух стран.

Программой форума также предусмотрена церемония подписания двустороннего соглашения между компаниями Азербайджана и Таджикистана.

