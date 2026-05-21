В Иране развеяли слухи вокруг верховного лидера

Иранские власти заявляют, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров и продолжает контролировать ситуацию, однако меры безопасности вокруг него были усилены из-за угрозы возможного покушения со стороны Израиля. Об этом сообщает Financial Times (FT), опираясь на слова аналитиков и иранских дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Они создают впечатление, что ничего не изменилось - верховный лидер был и остается вершиной системы. И что он жив, функционирует и контролирует ситуацию", - отметил профессор Университета Джонса Хопкинса и бывший американский чиновник Вали Наср.

По словам дипломатов, вокруг Хаменеи была выстроена специальная система управления с двумя координационными комитетами, в которые вошли военные, политики и бывшие чиновники. Также они отметили, что за безопасность верховного лидера полностью отвечает Корпус стражей исламской революции (КСИР).