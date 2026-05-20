WUF13 повысил авторитет Баку как площадки глобального диалога

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) подтвердила статус Баку как площадки многостороннего диалога.

Об этом в беседе с Day.Az заявил докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени аль-Фараби, политический ученый Цао Кэсянь.

"Проведение 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку имеет знаковое значение для формирования международного имиджа Азербайджана и его столицы. Прежде всего, это первый случай проведения WUF в регионе Южного Кавказа: форум объединил представителей 182 стран и более 41 тысячи участников, что позволило Баку выйти на передний план глобального диалога по вопросам городского управления. Во-вторых, форум посвящен теме "Обеспечение жильем в мире: безопасные и устойчивые города и сообщества". В этом контексте Баку представил собственный опыт промышленного обновления, экологического развития и формирования комфортной городской среды как практический пример. Это позволило продемонстрировать национальную модель развития Азербайджана, основанную на балансе между традицией и модернизацией, энергетическим потенциалом и "зеленой" устойчивостью. Более того, форум стал важной площадкой для углубленного диалога между странами Евразии и Глобального Юга. Он подтвердил роль Баку как межрегионального центра многостороннего диалога и заметно повысил роль Азербайджана в повестке ООН-Хабитат, глобального управления городами и устойчивой урбанизации", - сказал он.

По его словам, по итогам форума будет принят "Бакинский призыв к действию", ориентированный на решение глобального жилищного кризиса, модернизацию неформальных поселений, а также на согласованное управление вопросами климата и жилищного развития.

"Это создает регионализированный практический механизм реализации новой городской повестки и способствует дальнейшему углублению глобального городского управления в направлении инклюзивного жилья и повышения городской устойчивости. Также можно говорить о формировании "бакинского стандарта", который способен стать ориентиром для организации, проведения и региональной адаптации последующих сессий Всемирного городского форума. Посредством форума Азербайджан продолжит демонстрировать собственный опыт городского управления и развивать углубленное сотрудничество со странами Центральной и Западной Азии в сфере городской модернизации. В этом контексте, сотрудничество Китая и Азербайджана в сферах умных городов, комфортных жилых сообществ и "зеленого" строительства получит новые возможности, а китайский опыт городского управления сможет через данную платформу дополнительно содействовать развитию региона Южного Кавказа", - сказал эксперт.

Он отметил, что Баку укрепляет свой статус одного из важных международных центров региона.

"Начиная с Конференции ООН по изменению климата COP29, различных евразийских саммитов и международных спортивных мероприятий и заканчивая нынешним WUF13, Баку уже продемонстрировал зрелую способность на регулярной основе проводить крупные международные многосторонние мероприятия высокого уровня. Это не случайность, а результат сочетания географических преимуществ, государственной стратегии и городской "мягкой силы". С геополитической точки зрения Баку расположен на перекрестке Европы и Азии, на западном побережье Каспийского моря, являясь естественным узлом, соединяющим Восточную Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию. С практической точки зрения COP29 был сосредоточен на глобальном климатическом управлении, а WUF13 - на устойчивом городском развитии. Тем самым Баку последовательно охватывает широкий круг глобальных вопросов, включая климат, города, энергетику и гуманитарное взаимодействие, что усиливает его функцию площадки для многостороннего диалога", - сказал он.

Цао Кэсянь подчеркнул, что Баку превращается в важный международный узел Южного Кавказа и евразийского пространства, а его статус регионального международного центра продолжает укрепляться и приобретает необратимый характер.

"Международные форумы такого высокого уровня играют определяющую и во многом ориентирующую роль в формировании образа Баку как современного мегаполиса. С одной стороны, высокие стандарты проведения подобных форумов стимулируют Баку к дальнейшему совершенствованию транспортной, выставочной, цифровой, охранной и экологической инфраструктуры. Это также способствует повышению качества городского управления, общественной безопасности и системы реагирования на чрезвычайные ситуации. Таким образом, город наглядно демонстрирует свой потенциал как безопасного, эффективного и инфраструктурно развитого современного мегаполиса. С другой стороны, благодаря глобальному медиапространству и непосредственному опыту иностранных участников форум транслирует международному сообществу такие характеристики Баку, как открытость, инклюзивность, многообразие, комфортность городской среды, управляемость и социальная безопасность. Это позволяет постепенно преодолевать традиционные геополитические стереотипы в восприятии региона. В долгосрочной перспективе регулярное проведение крупных международных мероприятий в рамках ООН будет способствовать закреплению за Баку образа современного, безопасного и международно ориентированного города. Баку уже становится одним из наиболее узнаваемых современных и комфортных для жизни мегаполисов на побережье Каспийского моря, сопоставимым по своему позиционированию с ведущими прибрежными городами Европы", - сказал он.

Али Гасымов