Жителям Баку станет проще передвигаться на велосипедах и самокатах

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продолжает работы по развитию инфраструктуры микромобильности в Баку. Цель - обеспечить непрерывность сети, а также безопасность и комфорт участников движения, использующих средства микромобильности.

Как сообщили Day.Az в AYNA, для организации непрерывной сети велодорожек поэтапно осуществляется их соединение.

В рамках проводимых работ еще на двух участках - на улице Шафаята Мехдиева и проспекте Вагифа - организованы полосы для микромобильности. Ранее созданные полосы на проспекте Мятбуат продлены до пересечения с улицей Акима Аббасова. На территории уже нанесена соответствующая разметка. В ближайшие дни планируется установка дорожных знаков и защитных ограждений.

На следующем этапе благодаря новой полосе для микромобильности, которая будет создана на улице Акима Аббасова, будет обеспечено кольцевое движение. В перспективе также планируется соединить полосы, проложенные на проспекте Вагифа, с велодорожкой в парке "Ататюрк".

В рамках городской концепции сеть полос для микромобильности будет расширяться. Основная цель - сделать средства микромобильности полноценным видом транспорта для участников движения, особенно при поездках на короткие расстояния.