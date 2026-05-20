Молодежь стран Глобального Юга должна сосредоточиться на инновациях, технологиях и экономической независимости вместо постоянного возвращения к прошлому.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила главный советник по институциональным партнерствам компании TripinAfrica Макаджи Айссата Дите Я в ходе международной конференции "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Эта платформа не должна быть местом, где мы бесконечно повторяем старые истории и теории. Мы не поколение жалоб, мы поколение решений", - сказала она. По словам представительницы Кот-д'Ивуара, молодежь Глобального Юга ожидает от подобных платформ конкретных стратегий по построению будущего. Она подчеркнула важность развития инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта как инструментов автономии и экономического роста.

Особое внимание она уделила вопросу экономической независимости стран Глобального Юга. По ее словам, государства должны перерабатывать собственные природные ресурсы и сырье внутри страны для создания устойчивых рабочих мест. "Мы должны трансформировать наши ресурсы у себя, своими силами и для собственного развития", - заявила она.

Представительница Кот-д'Ивуара также призвала молодежь формировать собственные модели развития, образования и экологического перехода. "Наш суверенитет будет измеряться не силой протестных речей, а мощью наших экономик, креативностью стартапов и силой нашего единства", - подчеркнула она.

По ее словам, молодежь Глобального Юга должна отказаться от старых ограничивающих подходов и сосредоточиться на создании современного и независимого будущего. "Будущее строится сегодня, и именно мы должны написать его вместе", - добавила Дите Я.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.