Азербайджан оказывает значительную поддержку глобальным программам по борьбе с изменением климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Агентства водных ресурсов Азербайджана Хайям Мамедов на мероприятии "Системы раннего предупреждения и климатически устойчивые города", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"В рамках COP29 по этому направлению были выдвинуты важные инициативы. Частные компании и государство совместно сотрудничают в этой сфере. Объединяя инженерные технологии, формируется автоматизированная система наблюдения и мониторинга. Таким образом, мы можем заблаговременно получать информацию о катастрофах и происшествиях.

Системы раннего предупреждения не могут быть реализованы только одной страной. В этой сфере региональное и международное сотрудничество крайне важно. Совместная деятельность нескольких стран позволяет создать более мощные и эффективные системы. Сообщества должны поддерживать друг друга, системы должны постоянно совершенствоваться. Градостроительные проекты уже стали не выбором, а жизненно важной необходимостью. Преодолеть все трудности мы сможем только сообща", - сказал Х.Мамедов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.