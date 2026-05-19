Глобальная урбанистическая повестка стала ключевой частью международной политики развития - ООН
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Сети решений ООН по вопросам устойчивого развития (SDSN) Джеффри Сакс в ходе пресс-конференции в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.
"Успех городов напрямую связан с устойчивостью мирового развития в целом", - сказал он.
"Сеть была создана 14 лет назад при участии бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и продолжает активно развиваться в партнерстве с действующим руководством ООН. SDSN объединяет более 2000 университетов по всему миру, охватывая более 170 стран. Мы стремимся быть представлены во всех 193 государствах-членах ООН", - сказал он.
По его словам, деятельность сети охватывает более 90% населения мира через участие академических и исследовательских институтов.
Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.
В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.
Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.
WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.
