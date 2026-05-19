В Китае робопсы стали детским транспортом

В Китае набирает популярность необычный вид транспорта - робопес с колесами и детским сиденьем.

Как передает Day.Az, кадры необычного транспорта опубликованы в социальных сетях.

Робот способен выдерживать нагрузку до 200 кг, самостоятельно передвигаться и безопасно перевозить ребенка. Он отвезет ребенка в нужное место, подождет и привезет обратно.