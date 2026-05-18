Во Франции планируют снять фильм об ограблении Лувра

Французский режиссер Ромен Гаврас планирует снять фильм об ограблении Лувра.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее информации, режиссер планирует адаптировать книгу журналистов Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя Торрена, которая выйдет 27 мая.

На данный момент нет информации ни о названии фильма, ни об актерском составе. Однако, по разным сообщениям, работа может выйти в прокат в 2028 году, отмечает Le Figaro.

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.