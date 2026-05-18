Азербайджан привержен укреплению сотрудничества с UN-Habitat

Азербайджан остается приверженным укреплению сотрудничества с UN-Habitat.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель национального координатора 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры Гюльшан Рзаева в ходе совместного закрытия ассамблей в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"Считаем, что обсуждения в рамках WUF13 и их результаты обязательно будут учтены и внесут вклад в обзор о ходе реализации Новой городской повестки, который будет представлен на встрече высокого уровня в Нью-Йорке в июле.

Азербайджан остается приверженным укреплению сотрудничества с UN-Habitat и всеми партнерами, представленными здесь сегодня. Мы также надеемся, что партнерства, сети и идеи, возникшие благодаря этим ассамблеям, будут продолжать развиваться еще долго после завершения Всемирного форума",- сказала она.

Г.Рзаева отметила, что обсуждения, проведенные в Баку, внесут значимый вклад в Бакинский призыв к действию и помогут укрепить глобальный импульс вокруг вопросов доступного жилья и устойчивого городского развития.