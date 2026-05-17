Стармер уйдет в отставку - СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил своим близким о намерении уйти в отставку.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным издания, Стармер также планирует определить график своего ухода с поста главы британского правительства.
"Кир понимает политическую реальность. Он осознает, что нынешняя ситуация не может продолжаться долго. Он хочет уйти достойно и сделать это на своих условиях", - приводит газета слова источника.
Другой собеседник издания отметил, что пока неизвестно, когда именно Стармер может выступить с официальным заявлением.
При этом некоторые высокопоставленные соратники премьера советуют ему не делать поспешных заявлений до публикации первых результатов опросов и подсчета голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде.
