Стармер уйдет в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил своим близким о намерении уйти в отставку.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, Стармер также планирует определить график своего ухода с поста главы британского правительства.

"Кир понимает политическую реальность. Он осознает, что нынешняя ситуация не может продолжаться долго. Он хочет уйти достойно и сделать это на своих условиях", - приводит газета слова источника.

Другой собеседник издания отметил, что пока неизвестно, когда именно Стармер может выступить с официальным заявлением.

При этом некоторые высокопоставленные соратники премьера советуют ему не делать поспешных заявлений до публикации первых результатов опросов и подсчета голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде.