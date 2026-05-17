WUF14 состоится в Мехико
14-я сессия Всемирного городского форума пройдет в Мехико.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала мэр Мехико Клара Бругада на WUF13 в Баку.
Она отметила, что Мехико обладает богатым историческим наследием: "В этом смысле наши люди являются ценным источником идей по этой теме".
Клара Бругада отметила, что представители более чем 100 стран обсудили важнейшую для будущего человечества тему в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума.
