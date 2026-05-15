В Баку впервые пройдет турнир King & Queen of the Court

В Азербайджане впервые состоится турнир по пляжному волейболу King & Queen of the Court.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соревнования пройдут 23 мая в Бакинском дворце водных видов спорта.

За чемпионский титул поборются 10 мужских и 10 женских команд. В турнире примут участие профессиональные игроки в пляжный волейбол.

Отметим, что King & Queen of the Court уже много лет проводится в различных странах мира и считается одним из самых зрелищных и динамичных форматов соревнований по пляжному волейболу.

Организаторы ожидают, что турнир подарит болельщикам яркие эмоции благодаря высокому темпу игры, напряженной борьбе и интересным матчам.