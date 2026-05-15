В Азербайджане будут обновлены учебные планы по профобразованию
В учебные планы (куррикулумы) по профессиональному образованию будут включены такие современные направления, как искусственный интеллект и "зеленая энергия".
Как Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в Плане мероприятий по усилению потенциала системы профессионального образования в Азербайджанской Республике.
Реализация мероприятий в связи с этим поручена министерству науки и образования. Министерство труда и социальной защиты населения, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики также будут принимать активное участие в этом процессе.
