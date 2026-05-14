Инвестиции в Карабах растут

В рамках "I Государственной программы по Великому возвращению" принимаются последовательные меры по обеспечению устойчивого заселения, интеграции в местные и зарубежные цепочки создания стоимости, привлечению инвестиций, улучшению предпринимательской среды, а также развитию сельского хозяйства и туризма.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, с этой целью расширяется деятельность индустриальных парков, применяются налоговые и таможенные льготы, а также внедряются различные механизмы поддержки для расширения финансовых возможностей предпринимателей.

Начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Алекпер Мамедов отметил, что за прошедший период на восстановительные и созидательные работы на освобожденных территориях из государственного бюджета было выделено более 25 миллиардов манатов. Он добавил, что объем иностранных инвестиций в Карабахском регионе расширяется. Поступившие от иностранных компаний обращения охватывают 39 стран. Среди них наиболее высокая доля инвесторов из Турции, Ирана, Венгрии, Казахстана и России. Этот показатель демонстрирует рост международного интереса к региону и подтверждает привлекательность созданной в Карабахе бизнес-среды для инвесторов. В настоящее время при участии иностранных инвесторов реализуется ряд крупных проектов.

В рамках осуществляемых инициатив реализуются такие проекты, как создание гранатовых садов турецкими компаниями "Demirören" и "Dost Aqropark", а также узбекской "Agro Sonuat Innovator"; мебельного кластера "Dominari" (Литва) и цементного склада "Holcim" (Швейцария); сервисного центра "Камаз" (Россия); проект ООО "Azerbaijan Rice Processing Mill" (Пакистан), а также создание птицеводческого хозяйства ОАО "Агрокомбинат Дзержинский" (Беларусь). Эти проекты служат расширению производственной и сервисной инфраструктуры региона.

А. Мамедов подчеркнул, что реализация инвестиционных проектов в Карабахском регионе способствует не только росту экономической активности, но и созданию новых рабочих мест, развитию местного предпринимательства и внедрению современных технологий. Проекты, реализуемые в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами, вносят важный вклад в укрепление производственного потенциала региона.

Было отмечено, что в соответствии с установленными приоритетами основными сферами развития определены сельское хозяйство, туризм, перерабатывающая промышленность и сектор услуг. Реализация проектов в этих областях ускоряет экономическую интеграцию Карабаха и служит формированию модели устойчивого развития. В предстоящий период работа по расширению сотрудничества с иностранными инвесторами и привлечению новых проектов будет продолжена.