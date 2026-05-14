В Баку установили новые дорожные знаки к WUF13

В рамках транспортного обеспечения 13-й сессии Всемирного форума городов WUF13 на ряде улиц и проспектов Баку созданы временные специальные полосы движения. В этих местах началась установка специальных дорожных знаков 5.9 - "Полоса для маршрутных транспортных средств", и с 15 мая временные полосы, обозначенные данным знаком, будут активны.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Временные специальные полосы движения охватывают Проспект Гейдара Алиева - Аэропортовское шоссе, улицы Аббасгулу ага Бакиханова, Юсифа Сафарова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева и Микаила Мушфига.

Согласно законодательству, эти полосы имеют статус автобусных полос, и в период их действия на другие транспортные средства, въезжающие на них, будет налагаться штраф.

После завершения мероприятия знаки будут демонтированы, и все транспортные средства вновь смогут пользоваться временно созданными полосами.