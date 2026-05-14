Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли хорошо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После двусторонних переговоров в Доме народных собраний лидеры двух стран прибыли в Храм Неба ("Тяньтань"). Трамп и Си Цзиньпин ненадолго остановились возле журналистов пресс-пула Белого дома для фотографирования. Представители прессы спросили главу Белого дома о том, как прошли переговоры. "Отлично", - ответил он.

"Отличное место. Невероятное. Китай прекрасен", - добавил американский президент.