https://news.day.az/world/1834220.html Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином Американский президент Дональд Трамп заявил, что его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли хорошо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. После двусторонних переговоров в Доме народных собраний лидеры двух стран прибыли в Храм Неба ("Тяньтань").
Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли хорошо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
После двусторонних переговоров в Доме народных собраний лидеры двух стран прибыли в Храм Неба ("Тяньтань"). Трамп и Си Цзиньпин ненадолго остановились возле журналистов пресс-пула Белого дома для фотографирования. Представители прессы спросили главу Белого дома о том, как прошли переговоры. "Отлично", - ответил он.
"Отличное место. Невероятное. Китай прекрасен", - добавил американский президент.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре