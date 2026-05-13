На платформе WUF будут приняты конкретные решения для городов

На платформе WUF будут приняты конкретные решения для того, чтобы наши города стали более благоприятными и подходящими для жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич в ходе выступления на мероприятии под названием "Города для всех - никто не должен остаться в стороне".

По его словам, ООН окажет большую поддержку процессу инклюзивности и будет постоянно поддерживать принцип равных возможностей для всех.

"Города уже формируются не только как экономические центры, но и как основная часть социальной жизни. Обеспечение равных возможностей в обществе имеет огромное значение, особенно для лиц с ограниченными возможностями. Как указано в конвенциях ООН, все граждане должны принимать активное участие в социальной, экономической и культурной жизни. В Баку существуют прекрасные возможности в этом направлении, и они должны стать еще более инклюзивными", - сказал резидент-координатор ООН, отметив, что все должны работать над этим сообща.