Как космические технологии усиливают стратегическую роль Азербайджана в Евразии

Автор: Ульвия Поладова, Azernews

За последнее десятилетие Azercosmos превратился из регионального спутникового оператора в один из ключевых технологических символов современного Азербайджана. Эта эволюция отражает не только национальную гордость - она представляет собой стратегический ответ на меняющиеся реалии XXI века, в которых цифровой суверенитет, контроль над информацией и устойчивость коммуникаций стали столь же важны, как когда-то нефть, газ или транспортные коридоры.

Запуск Azerspace-1 в феврале 2013 года стал поворотным моментом. Размещенный на орбитальной позиции 46° восточной долготы, первый телекоммуникационный спутник страны связал Азербайджан с Европой, Центральной Азией, Ближним Востоком и Африкой. Это не только позволило стране войти в мировой "космический клуб", но и сократило зависимость от иностранной инфраструктуры, расширило возможности телевещания и доступа в интернет, а также укрепило внутреннюю коммуникационную систему.

С тех пор Azercosmos превратился в предприятие, приносящее доход и обладающее растущим экспортным потенциалом. За первые два месяца 2026 года агентство экспортировало спутниковые коммуникационные услуги примерно на 3 млн долларов, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. География клиентов демонстрирует диверсифицированный рынок: среди крупнейших импортеров услуг - Великобритания, Люксембург, Швеция, Турция и Пакистан.

Интеграция Azercosmos в международные сети дополнительно укрепляет его стратегический курс. 8 мая 2026 года агентство стало членом консорциума Digital Intermediate Frequency Interoperability (DIFI) Consortium - глобального альянса, продвигающего совместимость, цифровую трансформацию и открытые стандарты в спутниковой связи.

Членство дает Azercosmos возможность участвовать в формировании глобальных спутниковых стандартов - роль, которая обычно доступна только крупным игрокам отрасли. Это также открывает путь к технологическому сотрудничеству, способному ускорить участие Азербайджана в создании спутниковой связи нового поколения, внедрении искусственного интеллекта в космические операции и повышении устойчивости цифровой инфраструктуры.

Помимо DIFI, Azercosmos является членом Всемирной ассоциации телепортов (WTA), Ассоциации глобальных спутниковых операторов (GSOA), Исламской сети по космическим наукам и технологиям (ISNET) и Международной астронавтической федерации (IAF).

В последние годы спутниковая инфраструктура приобрела растущее стратегическое значение на фоне геополитической нестабильности, киберугроз и усиливающейся технологической конкуренции. Космические системы сегодня играют важную роль в обеспечении безопасности коммуникаций, навигации, разведки и мониторинга инфраструктуры.

Для Азербайджана, расположенного на стыке Европы и Азии, независимые космические возможности означают не только коммерческие перспективы, но и стратегическую устойчивость. Использование систем дистанционного зондирования Земли и спутникового наблюдения стало особенно важным после освобождения ранее оккупированных Арменией территорий. Спутниковые снимки сегодня помогают в восстановлении инфраструктуры, экологической оценке, картографировании и мониторинге масштабных проектов развития в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Тем временем мировая космическая отрасль сама переживает стремительную трансформацию. Если раньше космос почти полностью находился под контролем государств, то теперь сектор все больше определяется коммерческой конкуренцией, частными инвестициями, искусственным интеллектом и миниатюризацией спутников. Развитие спутниковых систем на низкой околоземной орбите и технологий многоразовых ракет кардинально изменило экономику мировой космической индустрии.

В комментарии для Azernews председатель Общественного объединения содействия развитию новых технологий Джейхун Халилов подчеркнул, что спутниковая независимость больше не является роскошью для государств, а представляет собой стратегическую необходимость, напрямую связанную с национальной безопасностью и цифровым суверенитетом.

"В ближайшее десятилетие спутниковая инфраструктура станет таким же стратегическим ресурсом, как энергия и интернет. Современные государства больше не защищают только свои физические границы - теперь они защищают свое цифровое воздушное пространство", - заявил он.

Халилов привел в пример проект Европейского союза IRIS², отметив, что даже крупные мировые игроки стремятся сократить зависимость от иностранных спутниковых платформ.

"Война в Украине ясно продемонстрировала, что такие системы, как Starlink, - это не просто инструменты связи. Они влияют на тактическое превосходство и даже на баланс сил на поле боя. Зависимость от иностранной спутниковой инфраструктуры в итоге может превратить политическую независимость в стратегическую уязвимость", - отметил он.

По словам Халилова, контроль Азербайджана над орбитальной позицией 46° восточной долготы через Azercosmos стал важным шагом к суверенным космическим возможностям. Однако будущая конкурентоспособность будет зависеть не только от наличия спутников, но и от того, насколько быстро страны смогут анализировать спутниковые данные и превращать их в оперативные решения.

Затрагивая угрозы кибербезопасности, Халилов предупредил, что космическая отрасль уже стала активной сферой кибервойн. По его словам, современные спутники сталкиваются с такими рисками, как глушение сигналов, GPS-спуфинг, атаки на каналы передачи данных и попытки захвата систем управления.

"Это уже не гипотетические сценарии. Инциденты в Каспийском регионе еще в 2017 году показали, что наш регион уже превратился в активную среду электронной войны", - отметил он.

Быстрое расширение спутниковых группировок на низкой околоземной орбите в сочетании с кибератаками на базе искусственного интеллекта создает дополнительные уязвимости, считает Халилов. По его мнению, главная опасность будущего заключается не в физическом уничтожении спутников, а в их цифровой манипуляции.

Халилов также подчеркнул огромный экономический потенциал космического сектора за пределами телекоммуникаций. Он отметил, что мировая космическая экономика уже превысила 600 млрд долларов и к 2035 году может достичь 1,8 трлн долларов, главным образом благодаря геопространственным данным, климатической аналитике, "умному" сельскому хозяйству, логистике и оборонным технологиям.

Он также отметил, что географическое положение Азербайджана между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком дает стране потенциал стать региональным центром обработки и распределения космических данных.

"Баку может превратиться в транзитный центр евразийских потоков космических данных - фактически став космическим аналогом сингапурской модели регионального технологического хаба", - сказал Халилов.

Искусственный интеллект, в свою очередь, как ожидается, кардинально изменит технологии наблюдения за Землей и спутниковые операции.

"Проблема уже не в получении изображений из космоса. Проблема - в анализе миллиардов точек данных", - пояснил он.

По словам Халилова, отрасль стремительно вступает в эпоху "наблюдения Земли на базе ИИ", когда искусственный интеллект сможет автоматически распознавать объекты, прогнозировать природные катастрофы, анализировать военную активность и в режиме реального времени отслеживать риски для энергетической инфраструктуры.

Он указал на растущее использование систем обработки данных на базе ИИ непосредственно на борту спутников, когда информация анализируется прямо на орбите, а не передается на Землю для последующей обработки.

Говоря о шагах, необходимых для превращения Азербайджана в региональный космический и технологический хаб, Халилов выделил шесть стратегических приоритетов: инвестиции в человеческий капитал, создание независимой нормативной базы, развитие экосистемы космических стартапов, интеграция национальной инфраструктуры ИИ, тщательный выбор международных партнеров и активная "орбитальная дипломатия".

Он подчеркнул необходимость специализированных университетских программ по аэрокосмической инженерии, геопространственной ИИ-аналитике и орбитальной кибербезопасности, а также призвал к укреплению правовых и регулирующих институтов по примеру люксембургской модели управления космической отраслью.

На геополитическом уровне он отметил, что Азербайджану следует углублять сотрудничество с такими организациями, как Европейское космическое агентство, странами Персидского залива и Турцией, а также продвигать новые региональные форматы среди тюркских государств.

"Азербайджан уже вступил в эту гонку. Орбитальная позиция есть, международная репутация есть, начальная инфраструктура создана. Главная задача сейчас - стратегическая последовательность, правильный выбор партнеров и инвестиции в местный человеческий капитал. Космический суверенитет невозможно построить за одну ночь - но его фундамент необходимо закладывать уже сегодня", - сказал он в заключение.