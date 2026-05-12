Убыток Lufthansa составил более 600 млн

Lufthansa Group по итогам первого квартала 2026 года сообщила об убытке, несмотря на рост выручки на 8% - до 8,8 миллиарда евро.

Как передает Day.Az, скорректированный операционный убыток компании сократился с 722 миллионов евро годом ранее до 612 миллионов евро.

Кроме того, Lufthansa заявила, что из-за событий на Ближнем Востоке ожидает дополнительных расходов на топливо примерно в размере 1,7 миллиарда евро.

При этом компания сохранила финансовый прогноз на 2026 год без изменений.