Великобритания проведёт встречу министров обороны около 40 стран

Великобритания и Франция проведут во вторник первую встречу министров обороны более чем 40 стран, чтобы согласовать аспекты международной военной миссии в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве уточнили, что под руководством Лондона и Парижа международные партнёры на встрече обсудят и определят возможные военные вклады в оборонную миссию, которая при необходимости должна обеспечить открытие и безопасность Ормузского пролива.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что план носит исключительно оборонительный характер и направлен на восстановление доверия к коммерческому судоходству на этом торговом маршруте.

Ожидается, что на встрече министры также объявят о конкретных обязательствах.