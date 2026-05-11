В США решили заморозить налог на топливо из-за роста цен
Администрация США временно приостановит взимание федеральных налогов на топливо на фоне продолжающегося роста цен на бензин в стране.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.
Отвечая на вопрос о сроках действия меры, американский лидер отметил, что решение будет действовать "столько, сколько это будет необходимо".
"Как только все это с Ираном закончится, вы увидите, что цены на бензин и нефть резко пойдут вниз", - заявил Трамп.
Президент США также вновь связал американо-израильскую военную операцию против Ирана с изменениями на мировом энергетическом рынке. По его словам, ситуация способствует переориентации поставок нефти в пользу Соединенных Штатов.
Трамп напомнил, что перебои с судоходством через Ормузский пролив вызвали негативную реакцию мировых рынков. При этом он назвал происходящее "гениальным", подчеркнув, что покупатели ближневосточной нефти теперь вынуждены искать альтернативных поставщиков.
"В выигрыше оказываются Соединенные Штаты", - заявил американский лидер.
