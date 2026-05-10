Сегодня вокруг нас бушуют бесконечные войны, длящиеся долгие годы. Они уносят жизни десятков тысяч людей, вынуждают миллионы покидать свои дома. Благодаря мудрому управлению Президента Ильхама Алиева, черпающего вдохновение в политическом наследии Общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан не только добился решения общенациональных проблем, но и продолжает свое динамичное развитие, умело адаптируясь к новым вызовам современности и работая на опережение событий. Наши граждане живут и трудятся в прекрасных городах в условиях стабильности и безопасности, с оптимизмом смотрят в будущее.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Руководитель Администрации отметил, что в то время как в различных регионах мира города разрушаются, Азербайджан возводит современные города на освобожденных от оккупации территориях, обеспечивая там достойную жизнь для людей. Азербайджан является не местом противостояний и катаклизмов, а платформой для проведения глобальных дискуссий по решению этих проблем. Все это стало возможным благодаря огромному доверию к Президенту Ильхаму Алиеву, чье слово ценно так же, как и его подпись, его авторитету в мире.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев, подобно архитектору, заново построил Азербайджан, находившийся на грани распада, а Президент Ильхам Алиев, умело продолжив архитектурные традиции Великого лидера, превратил его в могущественное государство. Сегодняшний современный и сильный Азербайджан, построенный через преодоление колоссальных трудностей и потрясений, является воплощением архитектурного гения Гейдара Алиева и мастерского управления, прозорливости и решительности Президента Ильхама Алиева", - подчеркивается в статье.