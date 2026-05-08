Жилой массив D4 в городе Шуша активно застраивается

В городе Шуша в жилом массиве D4 в настоящее время продолжаются строительные работы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Карабахскому бюро Trend сообщил начальник отдела территориального развития и организации общественного транспорта Управления Государственного заповедника города Шуша Рза Абдуллаев.

Он отметил, что массив D4 состоит из 12 домов и 212 квартир. На территории ведутся работы по возведению железобетонных конструкций, кладке наружных и внутренних стен, а также устройству кровли и ее покрытия.

Продолжаются также строительные работы по первой фазе жилого массива D3. В массиве D3 предусмотрено 10 домов и 254 квартиры. В каждом здании запланированы подземный паркинг и лифты. Сдача жилых домов в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2027 года.

Рза Абдуллаев отметил, что в массиве D3 продолжаются проектные работы по детскому саду на 160 мест. В рамках образовательной инфраструктуры строительство школы №1 уже завершено, и она функционирует.

Он также сообщил, что в массиве D4 имеется отдельное котельное здание. В отличие от массивов D3 и ранее сданного D11, здесь применяется централизованная система отопления. Во дворах создаются детские игровые площадки, парковки для велосипедов и места для стоянки автомобилей.

По словам начальника отдела, помимо первой фазы массивов D3 и D4, в ближайшее время планируется начало строительства второй фазы D3 и жилого массива D5. Кроме того, проектные работы по массивам D6, D7, D8 и D10 уже завершены.