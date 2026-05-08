Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 12-15 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град, а в горных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью - 4-8 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла.

