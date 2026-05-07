Армянское лобби против Швейцарии, Армении и Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В то время, как президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен готовился отбыть в Армению на 8-й саммит Европейского политического сообщества, в Берн с "рабочим визитом" прибыл, не к столу будет сказано, "спикер" армянских сепаратистов Ашот Даниелян. Этот Ашот что-то зачастил в Швейцарию в последнее время. Похоже, тамошнее лобби на сегодня превращается в последнюю надежду армянства, которое рассчитывает воспользоваться имиджем Швейцарии, организуя на ее территории провокации против других стран.

Провокатор Даниелян приехал в очередной раз в Швейцарию для обсуждения "защиты фундаментальных прав народа арцаха". У армян, добровольно покинувших Карабах, видимо, имеются какие-то особые права, которых нет у других и которые требуют поездок в Европу. В Берне обсуждались также "немедленное освобождение" армянских преступников и ликвидированные армянские "новостройки" в Карабахе. Стандартная повестка.

Сепаратистов с хлебом-солью встретили в Федеральном собрании Швейцарии, где собрались прикормленные лоббисты и представители "Интернационала христианской солидарности" (CSI). Есть такая исламофобская структура, специализирующаяся особо на правах "первых христиан", то есть армян. Ее руководство, в принципе, можно понять - кушать хотят все, а в кормушке диаспоры всегда много вкусного. Армянство оплачивает больше всего заказов на "защиту христиан", если бы не оно, организация могла бы остаться без зарплаты.

В парламенте Швейцарии, оказывается, существует комиссия "Швейцарская мирная инициатива по нагорному карабаху". Самого "нагорного карабаха" уже давно не существует, а комиссия все заседает и заседает. У нее даже есть сопредседатели - депутаты Эрих Фонтобель и Штефан Мюллер-Альтерматт. Более того, в Швейцарии действует еще одна сепаратистская организация - "комитет по защите прав народа арцаха". И все дружно дни и ночи думают над тем, как "коллективно и достойно" вернуть армян в Азербайджан. На швейцарской земле, в стенах законодательного органа Швейцарии, вмешиваясь в дела суверенного государства, утверждают, что карабахский вопрос, дескать, не закрыт и не может быть исключен из международной повестки дня, пока армяне массово не вернутся в Карабах и не установят там свои прежние порядки.

Местные лоббисты в отличие от своих коллег в других странах, ведут откровенную антиазербайджанскую деятельность, открыто встречаются с сепаратистами и не особо озабочены дипломатическими последствиями для их собственной страны.

В феврале те же самые лица - Эрих Фонтобель и Штефан Мюллер-Альтерматт и представители одиозного "Интернационала" - побывали в Ереване и посетили сепаратистское логово, где провели "официальную встречу" с Даниеляном, претендующим сегодня на роль лидера сепаратистов. На встрече Фонтобелю навесили "медаль", а прочим вручили благодарственные письма. Понятно, что одной жестянкой и клочками бумаги благодарность сепаратистов не ограничилась. Правда, непонятно, за что швейцарских лоббистов благодарят. Они два года пытаются заставить правительство Швейцарии организовать провокацию против Азербайджана и два года их, мягко говоря, посылают идти лесом. Вместо поддержки антиазербайджанских инициатив, правительство страны развивает политические отношения с Азербайджаном, обсуждает ноу-хау в зеленой энергетике, поощряет контакты бизнес-кругов. То есть ситуация для успешного лоббирования очень неблагоприятная.

В октябре 2024 года комитет по внешним связям Федерального собрания Швейцарии призвал правительство страны организовать международную мирную конференцию по уже не существующему карабахскому конфликту. Целью было объявлено "содействие диалогу между представителями Азербайджана и армянами Карабаха относительно безопасного и коллективного возвращения армянского населения под наблюдением или присутствием международных субъектов". За это безобразие проголосовали обе палаты парламента, но правительство выступило против. То есть никакой "мирной конференции" не будет.

Тем не менее, лобби продолжает давать армянству надежды, чтобы оставаться нужным. Сепаратистов широко принимают в парламенте, делают греющие душу заявления, услаждают армянский слух клеветой в адрес Баку. И все расходятся довольными. Одним тем, что услышали, другие - тем, что получили.

Может возникнуть вопрос, почему швейцарские депутаты действуют так открыто, нисколько не смущаясь явной коррупционной начинкой своей армянофилии. Оказывается, на то есть исторические причины. Любопытную статью поместил на эту тему пару лет назад сайт swissinfo.ch. Лоббинг в швейцарском парламенте - это не баг, а фича, пишет автор. То есть не ошибка, а полезная и даже уникальная функция.

В статье указано, что сам по себе парламент страны был создан в 1848 году в качестве собрания "толкачей" и "решал", представляющих интересы кантонов, суверенных субъектов федерации. В середине и во второй половине 19-го века в Швейцарии на всех парах формировалась вполне знакомая олигархическая система: политики продают свои услуги (законы) бизнесменам (группам влияния). Однако возникшее в кантонах движение "радикалов" (сторонников "истинной демократии") поставило на этой системе крест. Это движение задавало вечный вопрос: за что боролись? За олигархию или за торжество республиканских ценностей? Итогом этого движения стал пересмотр конституции 1874 года и крах так называемой "Системы Эшера". Но сама по себе идея представительства (как формального, так и неформального) интересов регионов в федеральном центре никуда не делась. Лоббирование стало частью системы, говорится в статье swissinfo.ch.

Выясняется, что все депутаты в Швейцарии лоббируют чьи-то интересы, и это не является предосудительным. Наоборот, странными выглядят те, кто пытается сохранить независимость. Но и последние делают это в ожидании более выгодного предложения. Сразу после избрания депутата в его адрес начинается поток поздравлений от тех, кому требуются его услуги.

Правда, система лоббирования в парламенте этой страны давно вышла за пределы ее собственных регионов, ведомств и бизнес-кругов. Швейцарских депутатов сегодня покупают внешние интересанты и диаспоральные круги. И это тоже считается не ошибкой, а полезной особенностью, которую незачем скрывать.

По этой причине депутаты швейцарского парламента ездят в Ереван на встречу с сепаратистами, принимают тех в Берне. Даже прежде чрезвычайно активные французские и американские лоббисты стараются действовать не так откровенно. Потому что на Южном Кавказе строится мир, и их собственные страны громко заявляют о поддержке этого процесса. Лоббисты в Конгрессе США или в Сенате Франции вынуждены считаться с этим и не переходить черту. А регулярные встречи с сепаратистами, заявления реваншистского толка, утверждения о якобы незавершенности карабахского конфликта - это пересечение той самой черты, за которой допустимый предел лоббирования армянских интересов превращается в провокацию на уровне дипломатических проблем.

Удивляет то, что лобби в Федеральном собрании Швейцарии совершенно не беспокоит то, что оно лоббирует интересы непонятной сепаратистской группы, выбивающейся из рамок даже собственного этнического контекста. Ведь сам Ереван - против продолжения карабахского движения, против претензий на территории Азербайджана и разговоров о возвращении в Карабах добровольно выехавших оттуда армян. Получается, что армянское лобби в Швейцарии выступает и против интересов Армении. Своими действиями оно бьет по интересам мирного процесса на Южном Кавказе и поддерживает сепаратизм, эскалацию и новую войну. Более того, продавливаемые лобби резолюции бьют и по интересам самой Швейцарии, так как вносят червоточины в отношения Берна и Баку. Все это делается под прикрытием якобы мирных инициатив и заботы о судьбе христианства на Кавказе.

Да, говорят, что деньги не пахнут. Но не до такой же степени...