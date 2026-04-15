Азербайджан и Швейцария провели очередной раунд политконсультаций

15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем государственного секретаря Швейцарской Конфедерации, руководителем Евразийского отдела Федерального департамента иностранных дел Пьером-Ивом Фуксом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

Стороны обсудили вопросы политического диалога, экономических и торговых отношений, сотрудничества в энергетике, транспорте и других областях, представляющих взаимный интерес, работу, проводимую в рамках международных организаций и платформ, а также планы председательства Швейцарии в ОБСЕ.

Кроме того, обсуждались региональные и международные вопросы безопасности, в том числе текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, мирная повестка, продвигаемая Азербайджаном, проводимые восстановительные и строительные работы, а также мероприятия по разминированию.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Швейцарии. Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра Фариз Рзаев, а швейцарскую - заместитель госсекретаря Пьер-Ив Фукс.