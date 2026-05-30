Азербайджанская легкоатлетка завоевала бронзу чемпионата Европы
Азербайджанская легкоатлетка Сакина Гаджизаде стала призером чемпионата Европы среди малых стран, который проходит в Монако.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, спортсменка успешно выступила в соревнованиях по толканию ядра.
Гаджизаде показала результат 12,78 метра и заняла третье место, завоевав бронзовую медаль.
Таким образом, она пополнила медальную копилку сборной Азербайджана.
Чемпионат Европы среди малых стран проходит в Монако с участием спортсменов из государств с небольшим населением и проводится под эгидой европейской легкой атлетики.
